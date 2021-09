Treni dei pendolari, alla Lombardia 59 milioni per la «cura del ferro»

Cinquantanove milioni di euro (dal 2020 al 2026) per la messa in sicurezza e il potenziamento delle linee del trasporto pubblico ferroviario lombardo. Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini ha firmato il decreto che definisce le modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a 1,55 miliardi di euro, del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I fondi sono destinati a tipologie ben definite di interventi: messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali; potenziamento delle stesse e rinnovo del materiale rotabile. Gli obiettivi sono il rafforzamento delle linee ferroviarie regionali interconnesse per migliorarne i livelli di sicurezza, il potenziamento del sistema ferroviario utilizzato come trasporto pubblico locale, gli interventi per rafforzare il collegamento delle linee regionali con la rete nazionale ad alta velocità.