«Treni, fermiamo le bande del weekend». Da settembre via a squadre anti-evasione

L’ultimo episodio è di domenica scorsa a Romano, quando un gruppo di ragazzi a bordo del Regioexpress 2640 da Brescia a Milano ha pensato bene di forzare la porta del locomotore di coda, entrare nella cabina e pestare pulsanti a caso facendo bloccare il treno per quasi un’ora. «Ormai non sono più ragazzate, qui siamo in presenza di bande organizzate che si muovono ogni fine settimana. Vanno fermate» è la considerazione amara (e preoccupata) di Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord.

La situazione sta andando un attimo fuori controllo.