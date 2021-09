Treviglio saluta Maria Gatti, esempio di solidarietà

Si svolgono lunedì 27 settembre a Treviglio nella chiesa di San Zeno, alle 10,30, i funerali di Maria Gatti vedova Pagin, morta a 92 anni: si è spenta con lei una figura carismatica, una trevigliese doc che ha agito in diversi settori della vita trevigliese, culturale, sociale e giornalistica.

Appartenente ad una stimata e numerosa famiglia locale, era stata attratta in giovane età dal mondo aclista grazie allo stimolo di monsignor Sandro Mezzanotti, allora assistente Acli, che aveva visto in lei la persona idonea a sostenere il ruolo di riferimento per le pratiche dei lavoratori. Così era stato, con lei protagonista dinamica nell’ufficio Acli cittadino, pronta a dare una mano a chiunque fosse nel bisogno. Sono migliaia le persone che a lei si sono rivolte ed hanno ottenuto soddisfazione, davvero un «esercito» di lavoratori e di loro familiari che certo la ringraziano per il bene ricevuto. Ha operato in quel ruolo per oltre 30 anni, esempio di dedizione sincera e costante. Coniugava l’impegno Acli con l’attività giornalistica quotidiana quale corrispondente da Treviglio e dalla Bassa dell’allora «Il Giornale del Popolo», collaborando con il marito Alpheo Pagin che era redattore in quella testata bergamasca negli anni dal 50 all’80 del secolo scorso.