«Treviolo-Paladina, risultati deludenti, il rientro in valle è ancora un’odissea»

«Il secondo lotto della Ss 470 Dir ha prodotto risultati deludenti, soprattutto la sera e specialmente in direzione nord: se la mattina, verso Dalmine, la coda è lievemente migliorata, il rientro serale in valle è ancora un’odissea per i pendolari. L’ingorgo parte fin da Valbrembo. Quest’opera resta inutile per la valle se non è supportata dalla variante di Villa d’Almè, ultimo lotto dell’incompiuta tangenziale sud. Anche a nord, sui ponti di Sedrina, la situazione non è migliore. Nel weekend il serpentone di auto è fermo già alle Grotte delle Meraviglie e qualcuno prova a sfuggire al blocco attraversando Sedrina, con tutto ciò che ne consegue per il paese e i suoi residenti».