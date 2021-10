Truffa alla Totò nel centro di Bergamo: affitta per tre mesi una casa non sua

Totò nel film vendeva la Fontana di Trevi. Qui invece siamo ai livelli di un appartamentino di cinquanta metri quadrati del centro di Bergamo affittato per tre mesi. Ma la truffa – singolare – c’è stata senza dubbio: anche perché il giovane spagnolo che si è fatto dare ben 1.400 euro in contanti da una coppia di ragazzi si è dileguato con i soldi che le due vittime pensavano servissero per pagare l’affitto dell’appartamentino. Che non era, però, di proprietà dello spagnolo: ci aveva trascorso solo una notte, pagando regolarmente gli 80 euro alla vera proprietaria di quella che è una «casa vacanze», messa in affitto temporaneo a chi arriva in città per periodi limitati di tempo.