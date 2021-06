Turismo, l’effetto Covid nella Bergamasca: in 2 anni «perse» 400 mila presenze - I dati

Anche il turismo paga pesantemente gli effetti della pandemia. Nel primo quadrimestre del 2021 la nostra provincia ha registrato 238.500 presenze, 400 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. In due anni la Bergamasca è così tornata indietro nel tempo, quando il comparto rappresentava un’attività marginale rispetto ad altri settori. La città ha sofferto il calo maggiore, lasciando sul tavolo quasi 170 mila presenze e meno 100 mila arrivi rispetto al 2019, principalmente a causa della carenza di turisti stranieri, che grazie all’aeroporto di Orio arrivavano a Bergamo a frotte fino a febbraio 2020. I dati aggiornati ad aprile di quest’anno, elaborati da Visit Bergamo e dall’Osservatorio della Provincia, disegnano un quadro dalle tinte fosche, anche se arrivi e presenze stanno aumentando insieme alle riaperture delle attività e alla maggior fiducia dei visitatori. Il periodo gennaio-aprile 2021 ha subito un drastico – 42,2 % negli arrivi e un – 26,3% delle presenze (che tengono conto del numero di notti che ogni individuo trascorre in terra orobica) rispetto all’analogo quadrimestre dello scorso anno. Gennaio e febbraio dello scorso anno erano stati due mesi da record per il turismo nella nostra terra, con più di 160 mila arrivi e 290 mila presenze. Poi il crollo verticale per la pandemia e il conseguente lockdown, con una ripresa dell’incoming durante i mesi estivi, a cavallo tra le due ondate pandemiche.