«Un bravo ragazzo come i suoi 7 fratelli»

Il dolore di Zorzone per Alessandro

Si era avvicinato all’arrampicata da pochi mesi ma la passione per lo scalare le montagne lo ha spinto, nel giorno di Ferragosto, a fare quello che in gergo si chiama «free solo», un’arrampicata in solitaria e senza protezioni, che però gli è costata la vita, sull’Alben, in Val Serina.