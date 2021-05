Un mese di aperture: «Bilancio positivo». Ma Città Alta soffre: «Ancora pochi turisti»

La fotografia di Bergamo ci consegna due realtà parallele, che stanno comunque procedendo insieme verso la normalità. Nel centro piacentiniano i negozi stanno tornando ai livelli prima del Covid, con alcune attività che hanno addirittura già raggiunto il fatturato di maggio 2019, mentre dentro le Mura si registra il pienone nei weekend, ma in settimana il piatto piange. E soprattutto mancano ancora i turisti stranieri. Se i commercianti sono ottimisti, le associazioni di categoria aspettano per tirare le somme definitive. «In questo mese è migliorato il viavai delle persone e c’è stata anche una ripresa dei consumi, ancora però insufficienti per molte categorie del commercio – afferma Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio –. Solo con il termine delle restrizioni, compreso il coprifuoco, capiremo il recupero reale delle vendite, rispetto al periodo pre pandemia. Così come, solo nei prossimi mesi, con la fine della fase dei ristori, capiremo quante attività effettivamente chiuderanno». Confesercenti sottolinea come «la speranza è quella di tornare ad una bellissima normalità, a piccoli passi e ancora con tanta responsabilità da parte di tutti – commenta il vicedirettore Cesare Rossi –. La città è viva e vivace, anche grazie ai dehors. Ora aspettiamo la ripresa del turismo e come associazione staremo vicini ai nostri imprenditori in questo delicato momento di ripresa. L’auspicio è che i bergamaschi facciano acquisti nei negozi di vicinato per sostenere l’economia del territorio».

I negozi in centro