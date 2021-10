Una cordata bergamasca per realizzare il nuovo rondò dell’A4

Quasi 5 anni di attesa, ma ora i lavori per la sistemazione del rondò dell’autostrada all’uscita del casello di Bergamo possono partire. Anzi, non ancora, nel senso che ieri Aria (L’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti) ha assegnato i lavori ma, normativa alla mano, ora scattano i 35 giorni di «stand still», quelli nei quali da un lato viene verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla gara, sia dal punto di vista giuridico che tecnico, da parte del vincitore, dall’altra la violazione di eventuali diritti di altri concorrenti. Alla gara per l’adeguamento del rondò avrebbero partecipato 6-7 raggruppamenti di imprese: l’aggiudicazione provvisoria è andata al Rti (raggruppamento temporaneo d’imprese) composto dalla Suardi di Predore e dalla Bergamelli di Albino, una squadra decisamente made in Bergamo. Ora, esperite le varie fasi burocratico-amministrative, si punta ad aprire i cantieri per fine anno. Ne serviranno invece due per finire i lavori, a meno che le imprese non abbiano proposto tempi inferiori nella loro offerta.