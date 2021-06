Under 60, sì al richiamo con AstraZeneca. Gli esperti: «Benefici superiori ai rischi»

Il Comitato tecnico scientifico nazionale, coordinato dal bergamasco Franco Locatelli, ha dato il via libera a questa possibilità, recepita nelle indicazioni del ministero della Salute. E da ieri anche per la Lombardia le indicazioni ministeriali sono «immediatamente operative»: la direzione Welfare regionale ha confermato che, previo parere medico e consenso informato, gli under 60 possono optare per la somministrazione della seconda dose di AstraZeneca, rifiutando la cosiddetta «vaccinazione eterologa» e quindi farmaci virali differenti. Con una chiara specificazione: «Qualora risulti impossibile convincerli a ricevere Pfizer o Moderna».

Il vaccino Janssen resta invece riservato agli over 60 o a specifiche situazioni. Dunque una presa di posizione netta dopo i dubbi e le varie ipotesi. Il parere espresso in materia dal Cts si ispira ai principi di massima cautela, rapporto rischi-benefici e salvaguardia dell’autonomia delle scelte che riguardano la salute dell’individuo. «In questa circostanza vi è da considerare anche il beneficio derivante dall’annullamento del rischio connesso alla parziale protezione conferita dalla somministrazione di una singola dose di Vaxzeviria (AstraZeneca)», si legge nel parere del Cts fornito al ministero della Salute, sul presupposto appunto che il cittadino vaccinato con AstraZeneca rifiuti una seconda dose con vaccino diverso.