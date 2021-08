UniBg, con il green pass lezioni in presenza al 75%

Università pronte a ripartire con l’obiettivo di conciliare il diritto allo studio con quello alla salute. Dal primo settembre all’Università di Bergamo prenderanno il via esami e tesi in presenza, dal 4 ottobre inizieranno le lezioni, ancora in regime duale, parte in presenza e parte da remoto.

Un fatto è certo, per varcare le soglie delle sedi accademiche sarà necessario essere in possesso del green pass. Dal primo settembre al 31 dicembre (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza) gli studenti dovranno possedere ed esibire, se richiesta, la certificazione verde. Green pass indispensabile anche per il personale universitario e per i visitatori, come i parenti dei laureandi, ammessi in numero contingentato, che vogliano assistere alle discussioni delle tesi .

È atteso nei prossimi giorni un nuovo dpcm che dovrebbe prevedere nello specifico le modalità di verifica del possesso della certificazione verde per il personale universitario, fanno sapere dall’ateneo. Per gli studenti, il possesso della certificazione verde Covid-19 sarà verificato a campione. Nel frattempo UniBg sta aggiornando l’app già in uso per prenotare i posti in aule, sale studio, biblioteche e mense, che darà allo studente anche la possibilità di autocertificare il possesso del green pass. «Per i controlli a campione, non potendo gli atenei accedere alla banca dati regionale – sottolinea il rettore Remo Morzenti Pellegrini – suggerirei che fosse direttamente il ministero a fare i controlli sugli studenti da noi segnalati. Altra questione è l’autocertificazione relativa al possesso del green pass, in questo caso l’app che stiamo aggiornando può essere di grande utilità».