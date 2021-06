UniBg nella sede dell’Accademia della Guardia di finanza, verso svolta positiva

Il polo giuridico nella sede dell’Accademia della Guardia di finanza che si trasferirà agli ex Riuniti. Ripreso il dialogo tra università e proprietà, con la mediazione del Comune. Venerdì la decisione del Cda dell’ateneo.

La svolta è vicina e potrebbe arrivare già venerdì, nel Cda presieduto dal rettore Remo Morzenti Pellegrini. L’Università, infatti, starebbe per concludere positivamente l’operazione per l’acquisizione del complesso di via Statuto, ora sede dell’Accademia della Guardia di finanza e futuro polo degli studi giuridici.

Stop & go