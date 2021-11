Università, il rettore presenta la nuova squadra: «Insieme per disegnare il futuro»

Con la consegna del tocco rettorale alla presenza della comunità accademica riunita in aula magna e collegata da remoto, è avvenuto il passaggio di consegne tra Remo Morzenti Pellegrini e Sergio Cavalieri, che guiderà l’Ateneo orobico per i prossimi sei anni.

Consolidare UniBg nel panorama nazionale e internazionale nella sua missione di università impegnata nell’aprire e disegnare le nuove frontiere della formazione e del sapere favorendo un dialogo aperto tra tutte le componenti dell’Ateneo, in accordo con le istituzioni e con il territorio, rivolgendo lo sguardo al mondo. È la sintesi dell’orientamento strategico che il neo-rettore Sergio Cavalieri, al suo primo incontro con la stampa, intende imprimere al suo mandato: «Grazie alla visione, alla lungimiranza e al pragmatismo dei colleghi che hanno assunto prima di me le responsabilità politiche dell’Ateneo nel corso degli oltre cinquant’anni della sua storia, prendo in mano una realtà solida dal punto di vista finanziario e già ben proiettata per raccogliere le nuove sfide che ci attendono».