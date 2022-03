Università: sì al campus in via Statuto, ma per la Montelungo accordo a rischio

Via libera, nella seduta di ieri del Consiglio di amministrazione dell’Università di Bergamo, all’acquisto dell’ex Accademia della Guardia di Finanza di via Statuto. Si complicano le cose, invece, per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni.

Secondo il presidente del collegio dei revisori dei conti, infatti, è necessario un nuovo parere di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio sull’operazione da 2,6 milioni di euro al centro della proposta d’integrazione dell’accordo di programma tra Comune, Regione, Università e Cassa depositi e prestiti. Q uei 2,6 milioni di differenza tra la valutazione dell’ateneo e la richiesta di Cdp, che UniBg pensa di poter versare – sotto forma di canone trentennale – per l’utilizzo di tre spazi aggiuntivi: una parte del piazzale esterno della Montelungo, un parcheggio interrato da 40 posti auto e un punto informativo per gli universitari . Il nuovo parere del Demanio rischia di far slittare ulteriormente l’apertura del cantiere o, nella peggiore delle ipotesi, di far saltare l’accordo. La Giunta comunale di Bergamo ha preso in esame l’integrazione dell’accordo di programma, che lunedì approderà in Consiglio comunale. Secondo il cronoprogramma indicato dal Comune i lavori di riqualificazione della Montelungo dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023 per concludersi alla fine del 2024. Tempi più lunghi invece per la Colleoni, con i lavori previsti dall’autunno del 2023 alla fine del 2025.