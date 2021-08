Urgnano, il ristorante «Il frate» perde Elia Sala: una vita tra lavoro, calcio e star

Giovedì 12 agosto alle 9,30 nella parrocchiale di Urgnano parenti e amici daranno l’ultimo saluto ad Elia Sala, personaggio conosciutissimo in paese, dov’era nato nel 1933. La sua è stata una vita laboriosa e itinerante: dopo aver imparato a fare il fornaio a due passi da casa si trasferisce a Milano in una panetteria di Corso Garibaldi dove incontra l’amore della sua vita, Mariuccia Castagna, di origini piacentine, che gestiva un negozio di ortofrutta poco più in là. Si sposano nel 1961 a Portalbera, nel pavese, per poi tentare l’avventura della vendita di scarpe a Santa Margherita Ligure: Mariuccia in negozio ed Elia nei mercati. Sono gli anni d’oro della Liguria ed Elia si permette il lusso di incontrare Burt Lancaster e Liz Taylor. Dopo due anni però la salute del papà di Elia, che gestiva ad Urgnano una mescita di vino arricchita da pane e salame, comincia a dare pensieri e i due sposi devono fare ritorno in paese con Mariuccia che aspetta Lorenza, la loro unica figlia che nascerà a maggio del 1963. Da ottimo fornaio, Elia trasforma la mescita in pizzeria con campo di bocce, un punto di riferimento per tutto il paese. Nell’87 la pizzeria diventa trattoria e poi ristorante per palati fini.