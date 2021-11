Vaccini anti Covid per under 12, si parte entro Natale: si punta a 37mila inoculazioni

Un anno dopo, quell’acronimo resta ancora a distanza di sicurezza. La Dad, la didattica a distanza, il «canale» che accompagna l’istruzione dallo scoppio della pandemia, in quest’anno scolastico è finora rimasta sullo sfondo, limitata alle poche classi finite in quarantena. L’Italia resiste bianca, la Lombardia lo è ancor più saldamente. Ma i contagi risalgono soprattutto tra i più giovani, e tra i bambini in particolare, cioè tra chi non è coperto dal vaccino. Proprio questa è una delle sfide dell’inverno: avviare l’immunizzazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, non appena sarà autorizzata dalle agenzie regolatorie. I dati di Pfizer-BioNTech sono stati presentati all’Ema a metà ottobre; la fase di valutazione vivrà in questo mese di novembre gli step decisivi, la stima è che la vaccinazione possa prendere concretamente avvio in Italia entro Natale. Domenica, intervenendo a «Mezz’ora in più» su Rai 3, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli ha ricordato che, seppur raramente, «anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia o forme persistenti di Covid e dobbiamo tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi».

I bambini bergamaschi tra i 5 e gli 11 anni sono quasi 75mila, secondo l’Istat, e circa 642mila quelli in tutta la Lombardia. È per loro che si aprirebbe la possibilità della vaccinazione: l’obiettivo tratteggiato dal governo è che possa aderire almeno il 50% di questa platea, quindi per la Bergamasca si punterebbe a circa 37mila vaccinazioni e a 320mila in chiave regionale. Nella fascia 12-19 anni, lo spicchio finora più «giovane» della campagna vaccinale, in Lombardia ha ricevuto la prima dose l’81,18% della platea: secondo i dati del governo, è la regione con la performance più alta. L’età media del contagio, tra l’altro, è sempre più bassa: in Bergamasca nella prima ondata (febbraio-agosto 2020) l’età media dei positivi era di 61 anni, nella seconda e nella terza ondata (da settembre 2020 a maggio 2021) ha oscillato tra i 41-42 anni, tra giugno e ottobre 2021 è precipitata a 34 anni.