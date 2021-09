Vaccini, dal 6 settembre accesso libero per i ragazzi dai 12 ai 19 anni

Gli appelli si sono ripetuti nei giorni scorsi, da parte di Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare: «Ragazzi andate a vaccinarvi, convincete i vostri coetanei, così da far ripartire le lezioni in assoluta sicurezza». Dopo l’appello, è stata diffusa a tutte le Ats e le Asst della Lombardia, la circolare del direttore generale al Welfare Giovanni Pavesi: proprio per facilitare l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, per ampliare il numero degli studenti protetti dal vaccino, e limitare così la diffusione del virus, la strategia della Regione è quella di aprire all’accesso libero tutti i centri vaccinali della Lombardia per la fascia dei giovanissimi.Ed è prevista oggi la comunicazione ufficiale dalla Regione. Inizialmente, infatti, per la campagna della fascia d’età più giovane era stato annunciato un accesso libero, poi, all’avvio del green pass, proprio per evitare che nei centri vaccinali si verificassero assembramenti pericolosi, era stato stabilito di procedere con la modalità delle prenotazioni tramite il portale regionale anche per ragazzi tra i 12 e i 19 anni.