Vaccini, negli ospedali bergamaschi solo 14 lavoratori sospesi

Il quadro è fondamentalmente confortante, perché si fonda su numeri circoscritti. Negli ospedali bergamaschi, gli operatori sanitari no vax sono un’esigua minoranza: certo ci sono, ma con percentuali risicatissime. Il quadro è in un prospetto redatto dall’assessorato regionale al Welfare che fotografa la situazione nelle diverse Asst, appunto gli ospedali pubblici: in Bergamasca, a fronte di alcune migliaia di lavoratori del comparto, si contano 70 «atti di accertamento» per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, ma i professionisti effettivamente sospesi – tra medici, infermieri, altre figure a contatto con i pazienti – sono solo 14. Il resto è un mosaico di ulteriori accertamenti, cambi mansioni, regolarizzazioni, dietrofront. Stimando circa 7 mila operatori sanitari nelle tre Asst bergamasche (togliendo gli amministrativi) la percentuale di sospesi è dello 0,2%.