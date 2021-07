Val Brembilla, auto precipita in una scarpata e ammazza un cavallo

Mamma e figlia erano appena scese dal veicolo ma il freno non ha tenuto. Ferita la donna.

Singolare incidente domenica pomeriggio, lungo la strada che da Brembilla porta alla frazione di Sant’Antonio Abbandonato, in località Malentrata.

Un Volkswagen T-Roc parcheggiato sulla strada e da cui erano appena scese madre e figlioletta, è precipitato per una cinquantina di metri nel prato sottostante finendo per uccidere un cavallo che si trovava in una recinzione.