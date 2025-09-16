Cronaca
Martedì 16 Settembre 2025
Val Brembilla, scontro tra auto e moto: 52enne in gravi condizioni
L’INCIDENTE. Sul posto l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Val Brembilla
Nel pomeriggio di martedì 16 settembre, poco dopo le 16, un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio di via Roma, nel cuore di Val Brembilla. La dinamica è ancora incerta, ma secondo le prime ricostruzioni - dei rilievi si stanno occupando i carabinieri - all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza.
L’incidente a Valbrembilla
Le condizioni del conducente della moto, un 52enne di Brembilla, hanno destato subito grande preoccupazioni e sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: arrivato in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.
