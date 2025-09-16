Val Brembilla, scontro tra auto e moto: 52enne in gravi condizioni

Nel pomeriggio di martedì 16 settembre, poco dopo le 16, un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio di via Roma, nel cuore di Val Brembilla. La dinamica è ancora incerta, ma secondo le prime ricostruzioni - dei rilievi si stanno occupando i carabinieri - all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza.

L’incidente a Valbrembilla

Le condizioni del conducente della moto, un 52enne di Brembilla, hanno destato subito grande preoccupazioni e sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: arrivato in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.