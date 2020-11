«Vi portiamo la cena per resistere» I ristoratori non mollano col delivery

La sfida delle consegne a domicilio, per non spegnere i fornelli. «Costi elevati, ma almeno manteniamo un rapporto con la nostra clientela».

Il risotto all’onda e la carne grigliata a puntino sono stati esclusi dai menù. Ma i ristoratori hanno trovato valide alternative ai piatti in formato «delivery» (la vecchia consegna a domicilio) o con consegna presso il locale, rispettando il distanziamento sociale e la permanenza limitata allo scambio tra pietanze e denari.

Così cerca di rialzare la testa il settore della ristorazione, duramente colpito dalle limitazioni portate dalla zona rossa, una chiusura delle attività paventata da giorni nelle bozze di Dpcm del Governo e concretizzatasi nel giro di poche ore. Ma c’è chi, forte dell’esperienza del primo lockdown, non ha mai davvero spento i fornelli, cercando di sopravvivere con il servizio take away e il delivery, le due uniche modalità di lavoro consentite. Nelle cucine si continua a spadellare, cercando di tenere saldo il legame con la clientela. E sui social, spopolano gli hashtag #delivery, #asportodiqualità, #acasatua, #ristorantibergamo.