Via al bonus per il nuovo decoder Tv I negozianti: «È già boom di vendite»

Un bonus di 50 euro per acquistare televisori o decoder di ultima generazione, indispensabili per ricevere dal 30 giugno 2022 il segnale tv con la nuova tecnologia Dvb-T2.

Il decreto legge del ministero dello Sviluppo economico che elargisce contributi per gli apparecchi tv, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore e sono tanti i bergamaschi che in questi giorni hanno tempestato di domande i negozianti per capire come accedere allo sconto di 50 euro, utilizzabile dal 18 dicembre.