Via Ghislandi, lavori per il teleriscaldamento: disagi per due mesi

Lunghe code e traffico pesantemente rallentato hanno contraddistinto anche la giornata di martedì 20 settembre, a causa della chiusura di via Ghislandi per i lavori del teleriscaldamento.

Agli automobilisti, che transitano da via Serassi verso il centro città o da via Mai verso la periferia, conviene armarsi di pazienza, perché il disagio proseguirà ancora per parecchie settimane, tenuto conto che la conclusione della posa dei tubi è prevista fra ben due mesi, per il 26 novembre.

La rete del teleriscaldamento sta raggiungendo il nuovo complesso del Chorus Life e le ruspe hanno iniziato lo scavo su via Ghislandi e via Santi Maurizio e Fermo. Da lunedì scorso in via Ghislandi, nel tratto tra i civici 18-59 e via Noli, è iniziata la prima fase più impattante, che dovrebbe durare 15 giorni, con la strada a fondo chiuso in corrispondenza degli scavi, divieto di transito veicolare, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, limite di 30 km all’ora e divieto di transito pedonale sul marciapiede oggetto dei lavori.