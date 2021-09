Via l’asfalto e le automobili: si accelera sul restyling di piazza Matteotti - Le foto

Palafrizzoni dovrà allungare il passo per chiudere l’operazione di riqualificazione del centro piacentiniano entro la fine del 2022. Giovedì 9 settembre la Giunta Gori ha approvato il progetto definitivo del terzo lotto, che riguarda il cuore amministrativo della città, tra piazza Matteotti e Palazzo uffici. L’amministrazione si dice impegnata «a realizzare il prima possibile il cantiere – si legge in una nota del Comune –, per arrivare pronti a Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023. È possibile quindi che il cantiere di piazza Matteotti si sovrapponga, almeno per qualche mese, ai due lotti di intervento già avviati, su piazza Dante, piazza Cavour e il Sentierone». Entrambi i cantieri hanno come data di chiusura l’inverno 2022, il centro piancentiniano sarà dunque riconsegnato alla città nella sua interezza, con i tre lotti terminati . Ma, dice lo stesso Comune, «si dovrà correre con l’ultima fase della progettazione, quella esecutiva, in capo al gruppo “Flanerie”, che si è aggiudicato il bando per il ripensamento del centro disegnato da Piacentini e Quaroni a inizio Novecento».