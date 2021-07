Virus, così gli ospedali affrontano l’estate. «Improbabile la carenza di posti letto»

Il futuro prossimo è una riorganizzazione simile a quella di un anno fa, con la speranza che alla tregua estiva non segua una nuova escalation autunnale. Gli ospedali lombardi – e dunque anche bergamaschi – imboccano la strada di un nuovo assetto delle aree Covid per razionalizzare i posti letto, nel solco della continua discesa della parabola della pressione ospedaliera. La strategia è delineata in una nota della direzione generale Welfare recapitata nei giorni scorsi a tutte le Asst e Ats lombarde, con due focus principali: l’area intensiva, cioè le rianimazioni, e l’area non intensiva, in sostanza i posti letto Covid «ordinari». Per le terapie intensive, la Regione ha individuato – sulla base della «posizione geografica, della dotazione ospedaliera e per le risorse acquisite nell’emergenza» – cinque hub di riferimento: il Niguarda, il Sacco e il Policlinico a Milano, il San Matteo di Pavia, gli Spedali Civili di Brescia; in particolare, i Civili saranno l’hub di riferimento delle terapie intensive Covid per gli ospedali bergamaschi. Sino al 30 settembre, si legge nei documenti della Regione, i cinque hub indicati «devono garantire la disponibilità del numero massimo teorico di 8 posti letto ciascuno» di terapia intensiva. Negli altri ospedali si smantellano le rianimazioni-Covid? Non proprio, dipende dall’organizzazione già in essere: «Le strutture di terapia intensiva organizzate in moduli di coorte Covid-19 con un numero di pazienti degenti minore o uguale a 3 – specifica la nota – possono provvedere, previa intesa con il Coordinamento regionale delle terapie intensive (Crti) e se disponibili posti letto, al trasferimento dei pazienti presso i centri hub individuati».