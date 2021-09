Voto il 3 e 4 ottobre: tutte le regole per la prevenzione anti Covid

Disinfettanti, distanziamenti e aree d’attesa all’aperto. Per votare alle prossime Comunali non serve il green pass, che è invece obbligatorio per i membri dei seggi ospedalieri e speciali.

In primavera, proprio a causa della pandemia, si era deciso il rinvio all’autunno. Ora il momento delle elezioni amministrative è arrivato per oltre 1.300 Comuni italiani, di cui 38 bergamaschi. E per «contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute», il Ministero dell’Interno e quello della Salute hanno condiviso un protocollo che indica le misure di prevenzione ai seggi.

Fin dalla loro predisposizione: «Occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica», si legge nel testo. Vanno poi in ogni caso evitati assembramenti nei seggi, «prevedendo il contingentamento degli accessi ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno». I seggi devono trovarsi in spazi dotati di finestre per favorire il regolare ricambio d’aria, e sufficientemente ampi per consentire il distanziamento «non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore». Non solo: poiché l’elettore, al momento del riconoscimento, dovrà temporaneamente togliere o abbassare la mascherina, per quello specifico momento occorre garantire una distanza di almeno due metri, eventualmente anche prevedendo «apposita segnaletica orizzontale».