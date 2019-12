Zig zag, poi il camion si schianta sull’Asse Autista indagato: guida in stato d’ebbrezza

Stava percorrendo l’asse interurbano, strada provinciale 671, in direzione Bergamo, quando, a Seriate, all’incirca all’altezza del distributore Tamoil, ha preso a sbandare prima a destra contro il muro di contenimento del terreno circostante, poi a sinistra colpendo violentemente il new jersey di demarcazione centrale della superstrada e da qui di nuovo contro il muro di destra finendo la corsa di traverso occupando buona parte della carreggiata . Risultato: cabina del camion distrutta, ma fortunatamente nessun ferito, nemmeno l’autista. È accaduto martedì 10 dicembre intorno alle ore 8.50 «ed è stato un miracolo che non sia successa una tragedia» sottolinea prontamente Giovanni Vinciguerra comandante della Polizia locale di Seriate intervenuta con una pattuglia per i rilievi.