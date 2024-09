A Costim premio europeo per il progetto ChorusLife

Quindici categorie in tutto e tre finalisti per ciascuna categoria, riuniti martedì 10 settembre a Parigi per la cerimonia di premiazione dei Gri Awards Europe 2024. E, tra i vincitori, c’è una realtà bergamasca: Costim, che ha conquistato il primo posto nella categoria «Real estate destination of the year» per il progetto ChorusLife. Che a Bergamo coincide con lo «smart district», il cantiere di via Serassi che sorge su un’area (recuperata e riqualificata) di 150 mila metri quadrati, dove si trovano un complesso abitativo di 74 residenze, un hotel, un’arena per ospitare eventi come concerti e spettacoli, oltre a ristoranti, negozi, parcheggi e, dulcis in fundo, un’«Urban Spa», ovvero un’ampia area dedicata al benessere. Costim è attiva nel settore dello sviluppo immobiliare e della rigenerazione urbana ed è detenuta al 100% da Polifin, holding della famiglia Bosatelli.