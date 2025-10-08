Accordo sullo Spid, rinnovato per altri 5 anni

Questo in quanto le parti (Assocertificatori, l’Agenzia per l’Italia Digitale-AgID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno ribadito la necessità di assicurare, «in tutte le forme consentite, la sostenibilità economica e operativa del servizio, considerati gli importanti investimenti sostenuti autonomamente dai Gestori nei dieci anni di erogazione del servizio Spid e i costi significativi che il suo mantenimento continua a comportare, per garantire un accesso sicuro e continuativo ai servizi digitali per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti e aziende italiane, oltre che l’impegno costante dei gestori ad offrire assistenza e diffusione del servizio».