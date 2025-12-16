«Acquistiamo locale»: campagna di Natale per sostenere gli artigiani

In vista del Natale 2025, Confartigianato Imprese Bergamo rilancia la campagna «Acquistiamo locale», invitando cittadini e famiglie a scegliere prodotti e servizi delle imprese artigiane del territorio per i regali delle festività.

Un appello che va oltre il consumo: acquistare da un artigiano significa compiere una scelta consapevole, capace di valorizzare qualità, creatività e identità locali, rafforzando al tempo stesso l’economia di prossimità e il legame tra imprese e comunità.

Regali artigiani: valore, identità e sostenibilità

La locandina dell’iniziativa «Acquistiamo locale» Nel periodo natalizio il dono assume un forte significato simbolico. Scegliere un prodotto artigiano significa puntare su unicità, personalizzazione e qualità pensata per durare nel tempo. Confartigianato nazionale individua dieci ragioni per preferire il regalo artigiano: dalla tutela dei mestieri alla sostenibilità garantita dalle filiere corte, dalla relazione diretta con chi produce al sostegno concreto all’economia locale.

Consumi natalizi: 26,6 miliardi di euro

Secondo l’Ufficio Studi di Confartigianato, a dicembre la spesa delle famiglie italiane per prodotti e servizi tipici del Natale raggiungerà 26,6 miliardi di euro. In Lombardia il valore è pari a 4,5 miliardi, il 17,2% del totale nazionale. Bergamo si colloca al nono posto tra le province italiane e terza in regione, con 482 milioni di euro di spesa.

I settori più coinvolti sono cosmetica e benessere, alimentare e ristorazione, moda e gioielleria, legno-arredo e ceramica. Quasi la metà delle imprese rientra nell’artigianato artistico.

L’appello di Confartigianato per il Natale

Per le festività, Confartigianato Imprese Bergamo invita a scegliere locale: un gesto che sostiene lavoro, competenze e tradizioni del territorio, con benefici per chi acquista, chi riceve e l’intera comunità.