Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

«Acquistiamo locale»: campagna di Natale per sostenere gli artigiani

L’INIZIATIVA. In vista del Natale 2025, Confartigianato Imprese Bergamo rilancia la campagna «Acquistiamo locale», invitando cittadini e famiglie a scegliere prodotti e servizi delle imprese artigiane del territorio per i regali delle festività.

Anche per questo Natale l’iniziativa «Acquistiamo locale» di Confartigianato
Anche per questo Natale l’iniziativa «Acquistiamo locale» di Confartigianato
(Foto di Foto di Sandra Seitama su Unsplash)

Bergamo

In vista del Natale 2025, Confartigianato Imprese Bergamo rilancia la campagna «Acquistiamo locale», invitando cittadini e famiglie a scegliere prodotti e servizi delle imprese artigiane del territorio per i regali delle festività.

Un appello che va oltre il consumo: acquistare da un artigiano significa compiere una scelta consapevole, capace di valorizzare qualità, creatività e identità locali, rafforzando al tempo stesso l’economia di prossimità e il legame tra imprese e comunità.

Regali artigiani: valore, identità e sostenibilità

La locandina dell’iniziativa «Acquistiamo locale»
La locandina dell’iniziativa «Acquistiamo locale»

Nel periodo natalizio il dono assume un forte significato simbolico. Scegliere un prodotto artigiano significa puntare su unicità, personalizzazione e qualità pensata per durare nel tempo. Confartigianato nazionale individua dieci ragioni per preferire il regalo artigiano: dalla tutela dei mestieri alla sostenibilità garantita dalle filiere corte, dalla relazione diretta con chi produce al sostegno concreto all’economia locale.

Consumi natalizi: 26,6 miliardi di euro

Secondo l’Ufficio Studi di Confartigianato, a dicembre la spesa delle famiglie italiane per prodotti e servizi tipici del Natale raggiungerà 26,6 miliardi di euro. In Lombardia il valore è pari a 4,5 miliardi, il 17,2% del totale nazionale. Bergamo si colloca al nono posto tra le province italiane e terza in regione, con 482 milioni di euro di spesa.

I settori più coinvolti sono cosmetica e benessere, alimentare e ristorazione, moda e gioielleria, legno-arredo e ceramica. Quasi la metà delle imprese rientra nell’artigianato artistico.

L’appello di Confartigianato per il Natale

Per le festività, Confartigianato Imprese Bergamo invita a scegliere locale: un gesto che sostiene lavoro, competenze e tradizioni del territorio, con benefici per chi acquista, chi riceve e l’intera comunità.

Anche per questo Natale l’iniziativa «Acquistiamo locale» di Confartigianato
Anche per questo Natale l’iniziativa «Acquistiamo locale» di Confartigianato
(Foto di Ben White su Unsplash)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Servizi finanziari
Beni Consumo
Politica
politica interna
Confartigianato Imprese Bergamo
Confartigianato
Natale 2025