Addio al posto fisso. Le storie di chi ha fatto il «salto» con coraggio e tenacia

Lasciare il proprio lavoro alla soglia dei trent’ anni per lanciarsi nella coltivazione di piccoli frutti in serra idroponica e investire denaro e tempo in una scommessa. È questa la scelta compiuta nel 2019 da Lucrezia Biava e la sua socia che, per inseguire una passione, hanno lasciato certezze, rimettendosi a studiare una tecnica innovativa e complessa di coltivazione e dedicandosi a una particolarità agricola, fondando l’azienda «L’Acqua viva» a Zanica.