Aeroporto di Orio al Serio, inizia la stagione invernale: 107 destinazioni in 38 paesi

Ryanair e Wizz Air

Al centro c’è come sempre Ryanair, con 22 aeromobili (due in più dell’anno scorso). La compagnia irlandese opera 81 collegamenti, su 30 dei quali è stato previsto un aumento delle frequenze, ripristinando anche il volo trisettimanale da e per Pescara. Allarga la propria presenza anche Wizz Air, che con 5 nuove rotte porta il totale a 15. Dal 26 ottobre saranno attivati i collegamenti per Chisinau e Bucarest Baneasa, dal 15 dicembre quelli per Varsavia Modlin e Suceava, dal 6 gennaio per Sibiu.