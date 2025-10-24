Economia / Hinterland
Venerdì 24 Ottobre 2025
Aeroporto di Orio al Serio, inizia la stagione invernale: 107 destinazioni in 38 paesi
VIAGGI. Un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: tutte le novità.
Orio al Serio
Il 26 ottobre scatta la stagione invernale dell’aeroporto di Orio al Serio. Con 107 destinazioni servite da 18 compagnie, verso 38 paesi: un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo della stagione 2024/2025.
Ryanair e Wizz Air
Al centro c’è come sempre Ryanair, con 22 aeromobili (due in più dell’anno scorso). La compagnia irlandese opera 81 collegamenti, su 30 dei quali è stato previsto un aumento delle frequenze, ripristinando anche il volo trisettimanale da e per Pescara. Allarga la propria presenza anche Wizz Air, che con 5 nuove rotte porta il totale a 15. Dal 26 ottobre saranno attivati i collegamenti per Chisinau e Bucarest Baneasa, dal 15 dicembre quelli per Varsavia Modlin e Suceava, dal 6 gennaio per Sibiu.
Verso Oriente
Cresce poi l’offerta verso gli Emirati Arabi Uniti, con FlyDubai che dal 16 dicembre collegherà due volte al giorno con Dubai, mentre Air Arabia opera fino a 11 voli settimanali per Sharjah durante le vacanze natalizie. Confermati i voli per Sharm el-Sheikh con Air Cairo, mentre Neos mantiene il volo settimanale per Dakar.
Al nord
Norwegian ha confermato il collegamento bisettimanale con Helsinki e, dopo quello con Tromso dal 26 ottobre, ha annunciato la riattivazione dei voli per Evenes/Isole Lofoten dal 4 febbraio. DanAir prosegue i voli per Bacau, aumentando da 2 a 3 le frequenze settimanali durante le festività natalizie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA