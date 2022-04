Aesys, un corso e l’assunzione per «artigiani» della tecnologia

Servono manualità e pazienza, innanzitutto. Doti che sembrano inusuali visto che la richiesta arriva da un’azienda che lavora nel settore dell’elettronica dove la tecnologia, anzi l’alta tecnologia la fa da padrona. Eppure sono le caratteristiche l principali richieste per entrare nel percorso formativo «Aesys inForma» finalizzato all’assunzione, messo in campo da Aesys, multinazionale presente Seriate dal 1977 e specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di visualizzazione e comunicazione nell’ambito dei trasporti. L’azienda, 45 milioni e 350 dipendenti la metà dei quali addetti alla produzione ed un fatturato di 45 milioni di euro, darà il via al progetto il prossimo 11 aprile.