Agenzia delle Entrate alla ricerca di 900 laureati in Lombardia

Sono infatti stati pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it due nuovi bandi per giovani laureati: l’Agenzia è pronta ad assumere a tempo indeterminato 3.970 funzionari in tutta Italia da destinare ad attività tributarie e 530 ai servizi di pubblicità immobiliare. Dei 3.970 funzionari, ben 900 saranno destinati proprio alla Direzione regionale della Lombardia. Saranno assunti per svolgere attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale. I nuovi funzionari saranno impiegati nell’assistenza e nella consulenza ai contribuenti, collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli.