Airoh, nuova collaborazione con Yamaha per continuare il suo sviluppo

«Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato l’accordo con un brand così prestigioso come Yamaha con cui crescere insieme nel mercato italiano: condividiamo valori quali la qualità del prodotto e la volontà di dare il miglior servizio possibile ai nostri utenti - ha sottolineato Antonio Locatelli, fondatore di Airoh - e in tal senso la nostra presenza nei dealer Yamaha, oltre che gratificarci, ci permette di entrare in contatto con un’ampia clientela estremamente qualificata, che spazia dal fuoristrada al motociclismo su strada».