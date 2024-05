Al via Sportour, prima edizione del corso di perfezionamento in Management dello Sport

Al via Sportour, la prima edizione del Corso di perfezionamento «Sportour – Management dello sport per lo sviluppo di ecosistemi territoriali sostenibili», proposto da SdM – School of Management dell’Università degli studi di Bergamo, su iniziativa di Giovanni Fassi, amministratore delegato di Fassi Gru Spa, in collaborazione con Confindustria Bergamo, Servizi Confindustria Bergamo e il Cus- Centro Universitario Sportivo.