All’ex «Fiber» torna il lavoro dopo 15 anni di abbandono

Lo stabilimento in questione era nato negli Anni Sessanta come «Cappini calzificio», per poi essere trasformato nei «Brulli magazzini generali di elettricità» e infine, come detto, nell’azienda «Fiber», salita in passato agli onori della cronaca perché, prima di chiudere, era stata teatro di lunghi presìdi da parte dei lavoratori. L’imprenditore cinese che ha acquistato il compendio produttivo è già attivo a Treviglio con un’attività per la vendita di materassi. Ora la sua intenzione è, appunto, quella di impiantare ad Arcene un’attività per assemblare questo tipo di prodotto. «Nel nostro paese – ci tiene a precisare il primo cittadino – i singoli componenti arriveranno già pronti per essere assemblati. Nello stabilimento, quindi, non verrà installato nessun impianto produttivo con possibili impatti ambientali». Davanti all’ex «Fiber» si trova l’ex Cascina Nuova, altra zona degradata recentemente acquistata all’asta che verrà riqualificata attraverso l’insediamento di una logistica. Non si conosce, invece, ancora il destino futuro per altre due zone da rigenerare che si trovano ancora sull’ex Statale 42: una è la Cascina Malpaga; l’altra è l’ex azienda «Dialfra», «che – conclude Ravanelli – è stata recentemente demolita, fatta eccezione per un muro che non si può toccare fino a quando non verrà spostato il cavo elettrico che ci passa sopra».