Amazon, accordo per l’aumento dei salari: +1.200 euro netti in un anno, tra Cividate e Casirate coinvolti 2.500 lavoratori

Nell’arco di dodici mesi i lavoratori Amazon riceveranno 1.200 euro netti in più in busta paga: è con soddisfazione che i sindacati illustrano l’accordo raggiunto ieri e che riguarderà, a partire da questo mese, sia i dipendenti diretti che il personale al lavoro in somministrazione. A firmare l’intesa con i rappresentanti di Amazon Logistica e Amazon Transport sono state le sigle FILT-CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti, insieme a quelle del mondo interinale NIDIL-CGIL, Uiltemp, FELSA-CISL. In provincia di Bergamo a beneficiarne saranno circa 2.500 lavoratori, 1.800 a Cividate e 700 a Casirate.