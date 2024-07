Amazon di Cividate, proclamato uno sciopero per mercoledì 17 luglio. L’azienda: «Noi in regola»

I lavoratori del magazzino Amazon di Civadate hanno proclamato uno sciopero di ventiquattro ore, che scatterà alle 6 del mattino di mercoledì 17 luglio. Questo perché la prima delle tre assemblee previste per oggi si è dovuta tenere all’aperto, «per l’indisponibilità - si legge nel comunicato Filt-Cigl - della direzione di fornire uno spazio adeguato e per il chiaro tentativo di impedirne lo svolgimento».

«I manager della direzione operativa hanno minacciato i lavoratori ipotizzando lettere di richiamo e sanzioni disciplinari per chi avesse partecipato all’assemblea. Così ci hanno riferito i presenti», ha dichiarato Pierluigi Costelli della segreteria provinciale della Filt-Cgil di Bergamo. «L’azienda ha tentato di ostacolare lo svolgimento delle assemblee, ma non ci è riuscita, e domani sarà sciopero per l’intera giornata. Torniamo a chiedere che si apra un confronto sulle numerose criticità riscontrate nel magazzino, sulle quali da mesi chiediamo spiegazioni, invano».

L’assemblea - all’aperto - dei lavoratori del magazzino Amazon di Cividate La direzione, in una pec inviata al sindacato, spiegava di non poter «riscontrare positivamente la vostra comunicazione (di tenere un’assemblea, ndr) per esigenze produttive derivanti dall’aumento di volumi che si attesterà nella settimana dal 14 al 20 luglio (…) a seguito della campagna sconti “prime days”».

Un nuovo scontro dopo l’avvio dello stato di agitazione, a seguito della denuncia da parte della Filt-Cigl di criticità legate al controllo che Amazon eserciterebbe sui lavoratori, attraverso telecamere e sistemi di login, non conformi alle regolamentazioni previste dall’Ispettorato del Lavoro.

L’azienda

La replica di Amazon non si fa attendere: «Gli strumenti di gestione della produzione e organizzazione del lavoro presenti nel sito di Cividate al Piano sono stati autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro, in quanto necessari per gestire l’operatività del sito, e vengono utilizzati nel pieno rispetto di tali autorizzazioni. Qualsiasi dato generato in questo processo viene utilizzato per garantire che ogni dipendente possa svolgere il proprio lavoro e che i nostri clienti ricevano consegne precise e puntuali», spiega l’azienda.

«Come la maggior parte delle aziende, abbiamo determinate aspettative riguardo alle prestazioni dei collaboratori. Queste aspettative sono perseguite fissando obiettivi di produttività in modo oggettivo. Tutte le telecamere presenti nel magazzino di Cividate sono state approvate dall’ispettorato territoriale di Bergamo», prosegue.