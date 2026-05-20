Apicoltori bergamaschi in crescita. Dall’estero 27 milioni di chili di miele

Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle api, custodi insostituibili della biodiversità e sentinelle dell’ambiente. Per il comparto apistico della nostra provincia, che conta 1.613 apicoltori - per la maggior parte hobbisti, dato che i professionisti si fermano a quota 390 - per un totale di 3.297 apiari e quasi 23mila alveari, la ricorrenza di quest’anno coincide con un sospiro di sollievo, specialmente in pianura. I numeri del settore sono in crescita, considerando che a maggio 2024 si contavano 1.450 apicoltori e 3.200 apiari con 20.615 alveari.

«Il 2026 è iniziato bene»

«Nonostante un meteo instabile – spiega Coldiretti Bergamo – la stagione è partita sotto buoni auspici grazie alle fioriture primaverili di tarassaco e acacia. Discorso diverso per la montagna, dove piogge e sbalzi termici hanno creato criticità, lasciando però aperta la speranza di un recupero con i prossimi raccolti di castagno, tiglio e rododendro». A confermare il trend positivo della pianura è Irvano Fortini, della Apicoltura Fortini Michele di Arzago d’Adda, realtà nata 40 anni fa, oggi guidata dal figlio Michele: «Gestiamo oltre mille alveari, quasi tutti nomadi, con una produzione media di 300-400 quintali all’anno. Ci spostiamo tra la provincia di Cremona per il tarassaco, il Varesotto e la Bergamasca per l’acacia e le valli bergamasche come Taleggio e Scalve per tiglio e rododendro». C’è da dire che «questi primi mesi del 2026 stanno andando bene: nei pochi sprazzi di sole le api sono riuscite a produrre. Per noi l’acacia rappresenta metà dell’introito annuale: averla fatta ci rende già soddisfatti».