Argomm sbarca in Cina: investimento da 10 milioni

Argomm Group di Villongo sbarca in Cina. Entro l’autunno sarà avviata Arap Sealing International, nuova realtà produttiva localizzata a Changzhou, nella provincia dello Jiangsu, a 200 chilometri da Shanghai . L’impianto, che si estende su una superficie coperta di 5.000 mq, è infatti in fase di ultimazione. L’investimento a bilancio è di circa 10 milioni di euro. Arap Sealing International garantirà una forza occupazionale di poco meno di 150 addetti che andranno ad aggiungersi ai 1.200 in forza oggi al gruppo, per un business che si concentrerà nella produzione di componenti per mercati diversificati, facendo dello stabilimento asiatico un sito dedicato al mercato cinese. Andrà ad aggiungersi agli altri siti produttivi del gruppo operativi in Italia, India, Thailandia e nel Vecchio Continente, Spagna e Romania.