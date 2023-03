«Artigianato, valore da tramandare: serve manodopera»

I figli e la trasmissione dei valori sono stati al centro della seconda edizione della «Giornata del valore artigiano», iniziativa ideata nel 2022 da Confartigianato con l’obiettivo di mettere in risalto lo spirito artigiano e il suo ruolo economico, sociale e culturale. Proprio il 19 marzo, quando si ricorda San Giuseppe Artigiano, la categoria si è ritrovata all’ex monastero di Astino per un momento di confronto sia interno sia con le altre realtà italiane in collegamento streaming. Ne è emerso un dialogo che ha affrontato diversi temi al centro dell’evoluzione della categoria e uno in particolare, quello legato ai figli, inteso sia come i «nostri» che partono e non tornano, sia come quelli degli «altri» che ancora fatichiamo a riconoscere come risorsa. A unire questo pensiero due parole: immigrazione e manodopera .