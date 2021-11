Assegno per i figli minori: le domande entro la fine dell’anno

I nuclei familiari interessati all’assegno temporaneo figli minori che non hanno ancora presentato domanda devono affrettarsi: per ottenere la misura transitoria c’è tempo infatti sino al prossimo 31 dicembre.

La richiesta va presentata attraverso uno dei tre seguenti canali: portale web dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), utilizzando il servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale ( www.inps.it ) seguendo il percorso Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Assegno temporaneo figli minori; Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Chi beneficia del Reddito di cittadinanza non deve presentare domanda: la quota spettante di assegno temporaneo sarà corrisposta automaticamente dall’Inps sulla carta di pagamento del RdC. L’Istituto di previdenza spiega che la prestazione spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico (inclusi quelli adottati e in affido preadottivo) che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, ovvero: disoccupati, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo.