Atb, la flotta si fa più «ecologica». In arrivo 11 nuovi autobus elettrici

Gli autobus prodotti in Cina

Sono stati presentati gli autobus - prodotti dalla Yutong in Cina e importati in Italia dalla Powerbus (presente l’ad Massimo Fiorese) - acquistati con un investimento di 6,6 milioni di euro, di cui l’80% finanziato dal Pnrr (5,3 milioni) e il restante 20% con risorse di Atb per 1,3 milioni di euro, a cui si sommano 550mila euro per le 11 colonnine di ricarica dei mezzi.