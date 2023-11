Attenti al Qr Code truffaldino, ultima frontiera dei cyberpirati

Non si arrestano i tentativi dei truffatori informatici per carpire dati sensibili e svuotare i conti correnti dei consumatori. Da tempo in azione con il «phishing» (la tecnica più nota e diffusa messa in atto attraverso le comunicazioni via e-mail), il «vishing» e lo «smishing» (dove la truffa è messa in opera tramite cellulari ed Sms), ora i cybercriminali cercano di conquistare nuove vittime ottenendo informazioni personali, dati finanziari (come l’iban del conto corrente o i numeri delle carte di credito/debito), password di accesso e molti altri dati strettamente riservati, attraverso il «quishing», nuovo termine (sempre anglofono, dato che è utilizzato a livello mondiale) originato dall’unione di “phishing” e Qr Code.

La nuova frontiera dei truffatori è infatti un tipo di phishing basato sul codice Qr (Quick Response Code), ovvero quel simbolo bianco e nero, bidimensionale e di forma quadrata, di fatto un codice a barre a risposta rapida che, ogni qualvolta viene inquadrato dalla fotocamera di uno smartphone, restituisce una marea di dati e informazioni del soggetto inquadrato all’utente: è il caso delle offerte di una qualsiasi tipologia di attività commerciale (per citare un semplice esempio, il menù di un ristorante-pizzeria). I truffatori digitali le stanno quindi provando proprio tutte per ingannare i malcapitati, nascondendo quella che a prima vista è una comunicazione formale di un ente o di un’azienda (come ad esempio, banche, gestori di energia, compagnie telefoniche), in una vera e propria truffa.

«I primi a dare l’allarme su questo nuovo fenomeno di furto digitale sono stati gli americani - evidenzia Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, ma ora questa ennesima tecnica truffaldina sta avanzando anche da noi; lo conferma il fatto che, tra le tante segnalazioni e richieste di aiuto che riceviamo nei nostri uffici in tema di truffe digitali, si parla sempre più anche di quishing. Spesso si è portati a pensare (erroneamente) che le vittime dei criminali informatici siano soprattutto persone anziane e poco esperte nell’utilizzo dei servizi digitali, ma in realtà a cadere nella trappola dei cybertruffatori ci cascano un poco tutti, comprese le nuove generazioni che hanno una grande dimestichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi digitali. I truffatori on line hanno affinato sempre di più la loro capacità di mascherare molto bene le comunicazioni, che sono molto simili a quelle, per citare qualche esempio, di banche, uffici postali, compagnia telefoniche, Inps e Agenzia delle Entrate».

«Massima attenzione»

Per Busi, «è fondamentale prestare sempre la massima attenzione anche nei casi di e-mail e messaggi di grandi aziende o enti statali, in particolare se sono accompagnate dalla richiesta di fornire urgentemente dati personali molto riservati. Anche nel caso di un minimo dubbio, è fondamentale richiedere tutte le informazioni del caso, contattando direttamente gli enti/aziende o la nostra associazione, che ha tutte le carte in regola per fare le opportune verifiche e contrastare questo odioso fenomeno».

Senza entrare in tecnicismi troppo complicati, il Qr Code permette di accedere a contenuti multimediali senza la necessità di digitare manualmente l’indirizzo on line. Una funzionalità quindi molto comoda e rapida, ma che, al pari delle altre tecniche già citate per impossessarsi in modo truffaldino dei dati personali degli utenti, può aprire la strada a siti fraudolenti al fine di impossessarsi dei dati personali degli utenti, con la differenza che il quishing è molto più pericoloso perché più difficile da individuare. «Dopo aver iniziato, molti anni fa, a manomettere gli sportelli automatici per il prelievo del denaro contate (Atm) per “leggere” i codici e clonare le carte elettroniche – prosegue la presidente dell’Associazione d dei consumatori Cisl di Bergamo -, ora i truffatori si stanno lanciando nel business della clonazione di Qr Code, arrivando (prima) a modificarli rispetto a quelli originali e (poi) a sovrapporli con particolari pellicole adesive. Capita così che, mentre si è convinti (ad esempio) di aprire il catalogo delle offerte digitali del proprio operatore telefonico, in realtà ci si ritrova indirizzati su siti o applicazioni fuorilegge progettati unicamente per rubare dati sensibili, quali codici e credenziali varie per accedere ad esempio all’home banking e alla carta di credito».

Attenti ai pagamenti elettronici