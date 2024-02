Auto, il 2024 parte bene. Ora si rischia la frenata aspettando gli incentivi

«Gennaio è partito bene – conferma Paolo Ghinzani, presidente del gruppo Concessionari Ascom Bergamo e direttore di Ghinzani Group – sia per il numero delle immatricolazioni, sia per la raccolta ordini. Speriamo non si tratti di un fuoco di paglia, perché già questo mese di febbraio sta andando a rilento, probabilmente perché c’è attesa per i nuovi incentivi. Che, secondo le anticipazioni, potrebbero riguardare anche l’usato e le km zero. Potrebbero offrire a breve un’ulteriore spinta alle vendite».

Nel frattempo, gennaio ha segnato un regresso nazionale per le elettriche e le ibride a spina (plug-in): le prime si fermano a quota 2,1% del totale immatricolato (2,42% il dato di Bergamo), le secondo 2,8% (2,61% il dato orobico). Forte l’incremento bergamasco delle vetture alimentate a benzina (+21,6% sul gennaio 2023), complice la ripartenza degli incentivi già programmati, ora quasi esauriti per le auto nella fascia di emissioni di Co2 compresa 61-135 g/Km. Relativamente all’acquisto di auto nuove, i fondi complessivi per il 2024 (pari a 793 milioni di euro) sono distribuiti per il 30% sulla fascia 0-20 g/Km (240 milioni), per il 19% sulla 21-60 g/Km (150 milioni) e per il 51% sulla 61-135 g/Km (403 milioni). Il provvedimento sui nuovi incentivi in preparazione, prevede come novità anche un contributo maggiorato al crescere dell’anzianità del veicolo rottamato, un incremento del contributo unitario per le persone fisiche con Isee sotto i 30mila euro, incentivi per l’acquisto di veicoli usati Euro 6 a fronte di rottamazione, avvio della sperimentazione del noleggio a lungo termine sociale, con canone calmierato per bassi redditi e senza necessità di anticipo, con un fondo pari a 50 milioni di euro.