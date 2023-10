Auto, stangata assicurazioni: in un anno quasi il 30% in più

Rincara tutto, pure l’assicurazione. Se ne sono accorti gli automobilisti, anche a Bergamo: secondo l’Osservatorio di Facile.it – portaleok con piacerissimo;) online che compara le diverse polizze proposte dalle compagnie assicurative – rispetto a un anno fa il premio medio per assicurare una autovettura in Bergamasca è cresciuto del 29,7%, e a settembre si attestava in media a 448,58 euro. In sostanza, oltre 100 euro in più di quanto costava a settembre 2022. Bergamo, tutto sommato, se la cava meglio (o meno peggio...) che altre zone del Paese: la media lombarda indica un rincaro del 32% (il premio medio è pari a 474,38 euro), mentre a livello nazionale il premio medio è pari a 614,39 euro (+27,9% rispetto a un anno fa). Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 1,9 milioni di preventivi e relative quotazioni effettuati in Lombardia e raccolti da Facile.it tra settembre 2022 e 2023. Per Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it, «è da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend che non sembra rallentare. Nel contesto attuale, caratterizzato da continui incrementi, confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare».