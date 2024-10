Automotive, sciopero generale proclamato per venerdì 18 ottobre

Sciopero generale per il comparto automotive, proclamato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil per la giornata di venerdì 18 ottobre. Per chiedere - si legge in una nota - «di difendere l’occupazione e il lavoro» e «di rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia». A Roma si svolgerà un corteo con partenza da piazza Barberini e arrivo a piazza del Popolo: da Bergamo partiranno bus diretti a Milano, dove si proseguirà poi in treno.