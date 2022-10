Autonomi e professionisti, dall’Inps un bonus anche per loro

Per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps è in arrivo un bonus da 200 euro, che può salire a 350 nei casi di redditi inferiori. Le domande per percepire l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022 vanno presentate entro il 30 novembre prossimo. Nel dettaglio, per beneficiare del bonus di 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35mila euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus di 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Se, nel medesimo periodo d’imposta, gli stessi richiedenti hanno percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20mila euro, l’indennità è maggiorata di altri 150 euro.