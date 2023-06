Aziende orobiche regine dello shopping, 225 le acquisizioni

Bergamo è quinta in Italia per numero di acquisizioni societarie completate tra il 2010 e l’inizio del 2023. Una provincia vivace: oltre 200 operazioni, al netto di quelle all’estero e di quelle riguardanti aziende dei servizi finanziari (peraltro una sottostima, perché molti deal non vengono resi pubblici). In Lombardia, che guida la classifica delle regioni più attrattive, è preceduta solo da Milano (1.743 acquisizioni). A dirlo è uno studio commissionato a Kpmg da Confindustria Bergamo, presentato ieri in occasione del secondo appuntamento del progetto «Valore infinito. A ogni impresa la propria governance».